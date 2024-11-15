Круговой: «Отдадим должное сопернику – они бились до конца»

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой высказался о победе российской национальной команды над сборной Брунея. Вечером пятницы россияне дома в Краснодаре разнесли гостей в товарищеской игре – 11:0.

«Благодарен болельщикам за то, что пришли на такой матч, можно сказать, что забили почти все трибуны. Но и соперникам должное отдать надо: бились, боролись до конца. Рекорд поставили, но это не самое важное», - рассуждает Круговой для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что 19 ноября россиян уже в Волгограде ждёт второй товарищеский матч ноябрьского сбора. Оппонент гораздо более серьёзного уровня – участник Кубка Азии-2024, сборная Сирии.

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