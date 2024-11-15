11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея

Ставим оценки футболистам Валерия Карпина
11 друзей Карпина забили по голу на человека, организовав самую крупную победу в истории сборной России. Бруней всего раз пробил по воротам, записав сейв в актив Агкацева, весь матч судорожно отбивался и страдал, а россияне куражились и переписывали результативные рекорды. Неужели и тут нашлись «слабые звенья»? Да.
Так кто же слабо сыграл сборной Брунея? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.
Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).
|(1:0) Обляков Иван1'
|(2:0) Нурихван Отман7'
|(3:0) Морозов Евгений9'
|(4:0) Обляков Иван28'
|(5:0) Садулаев Лечи48'
|(6:0) Кривцов Никита57'
|(7:0) Мусаев Тамерлан62'
|(8:0) Мостовой Андрей67'
|(9:0) Черников Александр73'
|(10:0) Батраков Алексей79'
|(11:0) Адамов Арсен87'
ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,0. Очень сумбурные атаки сборной России перекликались с очень сумбурными действиями в центре поля, катализатором которых был Пруцев. Данил умудрился проиграть оппонентам из Брунея в резкости. Три раза из шести – он уступил касание, однажды сфолил.
Данил не играл прям плохо, но против Брунея точно можно побольше конкретики и спокойствия, Пруцев же умудрялся и тут мельтешить. А все три навеса отправил в никуда.
ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 5,5. Примерно те же вопросы к правому флангу обороны, который совсем не давал ширину в атаке. Круговой и Морозов слева подключались отлично, Вячеслав справа – спал. Может быть, потому что два раза из двух проиграл единоборство на фланге и решил не рисковать, а может быть, потому что совсем не шла игра впереди.
Все три удара Караваева пришлись мимо ворот.
ФЁДОР ЧАЛОВ – 4,5. А вот тут прям плохой матч. Фёдор умудрился влипнуть в историю и с Брунеем. Видимо, не зря доносятся возгласы недовольства форвардом из Греции. Чалов на позиции главного нападающего открывался на очень удачно, а когда вываливался на ударную позицию – момент губил.
За час так и не смог пробить брунейского вратаря. Запорол два 100-процентных шанса, еще три раза ахнул мимо ворот.
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