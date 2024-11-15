11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея

Ставим оценки футболистам Валерия Карпина

11 друзей Карпина забили по голу на человека, организовав самую крупную победу в истории сборной России. Бруней всего раз пробил по воротам, записав сейв в актив Агкацева, весь матч судорожно отбивался и страдал, а россияне куражились и переписывали результативные рекорды. Неужели и тут нашлись «слабые звенья»? Да.

Так кто же слабо сыграл сборной Брунея? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,0. Очень сумбурные атаки сборной России перекликались с очень сумбурными действиями в центре поля, катализатором которых был Пруцев. Данил умудрился проиграть оппонентам из Брунея в резкости. Три раза из шести – он уступил касание, однажды сфолил.

Данил не играл прям плохо, но против Брунея точно можно побольше конкретики и спокойствия, Пруцев же умудрялся и тут мельтешить. А все три навеса отправил в никуда.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 5,5. Примерно те же вопросы к правому флангу обороны, который совсем не давал ширину в атаке. Круговой и Морозов слева подключались отлично, Вячеслав справа – спал. Может быть, потому что два раза из двух проиграл единоборство на фланге и решил не рисковать, а может быть, потому что совсем не шла игра впереди.

Все три удара Караваева пришлись мимо ворот.

ФЁДОР ЧАЛОВ – 4,5. А вот тут прям плохой матч. Фёдор умудрился влипнуть в историю и с Брунеем. Видимо, не зря доносятся возгласы недовольства форвардом из Греции. Чалов на позиции главного нападающего открывался на очень удачно, а когда вываливался на ударную позицию – момент губил.

За час так и не смог пробить брунейского вратаря. Запорол два 100-процентных шанса, еще три раза ахнул мимо ворот.