Булыкин – о матче с Брунеем: «А что делать?»

Дмитрий Булыкин после матча Россия – Бруней (11:0) поделился своими мыслями о полнейшем разгроме азиатской команды в Краснодаре.

«А что делать? Достойны лучших соперников, но нужно играть с теми, с кем есть возможность. Не проводить же матч первой и второй команд. Любая игра с любой сборной важна для молодежи, для того же Алексея Батракова», - приводит слова Булыкина телеканал «Матч ТВ».

Далее по плану у сборной России несколько дней перерыва и матч со сборной Сирии. Запланирован он на 19 ноября, это грядущий вторник.

Больше подробностей о самой крупной победе сборной России в истории – в нашем ревью про матч с 11 голами.