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11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней

15 Ноября 2024 • 20:54 Комментировать (2)
РОССИЯ
11:0
Бруней
окончен

Сборные России и Брунея сошлись в товарищеском матче. Контрольная игра состоялась 15 ноября в Краснодаре.

Протокол игры  
РОССИЯ11:0Бруней
(1:0) Обляков Иван1'  
(2:0) Nurikhwan Othman7'  
(3:0) Морозов Евгений9'  
(4:0) Обляков Иван28'  
(5:0) Садулаев Лечи48'  
(6:0) Кривцов Никита57'  
(7:0) Мусаев Тамерлан62'  
(8:0) Мостовой Андрей67'  
(9:0) Черников Александр73'  
(10:0) Батраков Алексей79'  
Лантратов Илья 46' (Агкацев Станислав ( 46') Караваев ВячеславПальцев ВалентинМорозов Евгений 61' (Адамов Арсен ( 61') Круговой ДанилПруцев Данил 77' (Батраков Алексей ( 77') Черников АлександрКривцов Никита 61' (Карпукас Артём ( 61') Обляков Иван 46' (Садулаев Лечи ( 46') Чалов Фёдор 60' (Мусаев Тамерлан ( 60') Мостовой Андрей
Запасные: Миранчук АлексейСамошников ИльяМаксименко АлександрПиняев СергейТюкавин КонстантинГоршков ЮрийОсипенко МаксимГлебов ДанилФомин Даниил
Jefri SyafiqAwangku YuraNurikhwan OthmanAbdul Mu'iz bin SisaAzwan SallehShafie Effendy 63' (Hariz Danial Khallidden ( 63') Azwan Ali 71' (Wafi Aminuddin ( 71') Yazid HakemeRazimie RamlliAlinur JufriHaziq Kasyful
Запасные: Hanif AzmanHazwan HamzahAsri AsparAmin Sisa
15 ноября.
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Множество пересудов до матча «А зачем эта игра вообще нужна» мы отбросили и просто окунулись в краснодарский футбол. На стадионе лидера РПЛ сборная России принимала Бруней. Обсуждать футболистов соперника, и кто от них приехал вообще, смысла нет, вряд ли вы там встретите знакомую фамилию, а вот Валерий Карпин доверился следующим исполнителям: Лантратов, Круговой, Караваев, Морозов, Пальцев, Пруцев, Черников, Кривцов, Мостовой, Обляков, Чалов.

Илья Лантратов участие в игре принимал только на первой минуте, организовав голевой вынос. Мостовой принял мяч на грани офсайда и прострелил, Кривцов толком по мячу не попал, а Обляков затолкал – 1:0. Не понравилось Отману завершение сборной России и через пять минут он решил показать, как нужно завершать прострел. Слева прибежал Морозов и отдал передачу чуть назад, а Отман в подкате вогнал мяч в угол ворот – 2:0.

Сборная России же себе не изменяла, продолжала буквально заковыривать мяч. Так угловой завершился слабым выносом, набежавший Морозов тычком вернул его в створ и через серию рикошетов отметился голом – 3:0. Ещё более сумбурным получился второй гол Облякова. Чалов бил с близкой дистанции, после рикошета мяч взмыл и опустился на перекладину, а Иван первым успел к отскоку и с метра внёс в сетку – 4:0. Отличился Обляков ударом головой.

Четыре гола за тайм и полное преимущество, но всё равно все российские голы были какие-то сумбурные, а Бруней вроде даже приноровился обороняться. Но свежие футболисты сборной России эту «идиллию» нарушили. Круговой сразу же разогнался по левой бровке и навесил, а Лечи Садулаев первым же касанием скинул мяч в угол – 5:0. Затем Чалов вышел на рандеву с голкипером, но проиграл дуэль Сиафику.

Зато веерная атака по штрафной площади прошла: с правого края докатили до левого и свободный Кривцов «щёчкой» пробил под голкипером – 6:0. Через пять минут первым же касанием отличился Тамерлан Мусаев. Пруцев доставил мяч форварду, того никто не встретил, а Мусаев свободной воспользовался: мощнейшим ударом вогнал мяч под перекладину – 7:0. Поспорить с Тамерланом решил Мостовой, оформивший пушку ещё более страшную. С правого края штрафной площади он пробил – попал в соперника, а вторая попытка вышла куда более удачной. Точно в дальнюю «девятку» упаковал мяч Мостовой – 8:0.

После подачи от угла поля Черников выиграл ближнюю штангу и зряче сбросил под дальнюю. Мог и сам отличиться Александр, но Амиуддин решил с полуметра вогнать мяч под перекладину собственных ворот – 9:0. И только после этого Бруней создал первый опасный момент. С центра поля пробил Саид и почти переиграл Агкацева – Стас в последний момент выудил из-под перекладины.

А на двузначный счёт Россию притащил Батраков. Гости потеряли мяч у своей штрафной площади, с полукруга которой технично и пробил Алексей. Аккурат в правый угол был упакован мяч – 10:0. Окончательный счёт установил Арсен Адамов, с левого угла вратарской пробив головой под голкипером – 11:0.

Одиннадцать мячей сборная России отгрузила Брунею в Краснодаре, одержав самую крупную победу в своей истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Брунея

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Комментарии (2) Все комментарии
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Антидыня
15 Ноября 2024 в 21:10
Вот и дождались когда наша сборная десять с плюсом забьёт.
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Антидыня
15 Ноября 2024 в 21:08
Есть рекорд!!!
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