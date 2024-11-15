Батраков помог сборной России установить рекорд по голам за матч

В эти минуты сборная России принимает в Краснодаре сборную Брунея в рамках товарищеского матча.

На данный момент подопечные Валерия Карпина громят соперника со счетом 10:0. Десятый мяч позволил российской команде побить личный рекорд по количеству забитых голов за один матч. Стоит сказать, что автором юбилейного мяча стал 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, который только что дебютировал за национальную команду.

Напомним, предыдущий рекорд в девять голов сборная России установила в 2019 году в матче с Сан-Марино, который завершился со счетом 9:0.

Портал LiveResult проводит прямую текстовую трансляция матча Россия – Бруней.