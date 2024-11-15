Пономарёв предложил организовать турнир с участием сборной России

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился предложением о проведении товарищеского турнира для сборной России.

— Неужели нельзя сделать так: первая сборная, вторая сборная, молодежная сборная и сборная легионеров РПЛ. Классно было бы сделать такой турнир, — приводит слова Пономарёва «ВсеПроСпорт».

По мнению эксперта, люди пришли бы посмотреть на турнир, его можно было бы организовать Москве, Санкт-Петербурге или Краснодаре.

В эти минуты сборная России проводит товарищеский матч в Краснодаре против Брунея. На данный момент российская команда громит соперника со счетом 7:0.

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