Агкацев дебютировал за сборную России на родном стадионе в Краснодаре

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев впервые появился на поле в футболке сборной России.

В эти минуты сборная России проводит товарищеский матч против Брунея. Встреча проходит в «Краснодаре». На данный момент подопечные Валерия Карпина ведут со счетом 5:0.

22-летний Агкацев не попал в стартовый состав сборной России, но появился на поле во втором тайме. Для него это дебютная игра за национальную команду.

За всеми событиями товарищеского поединка между сборными России и Брунея можно следить в подробной текстовой онлайн-трансляции на спортивном интернет-портале LiveResult.