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Бузникин — об игре с Брунеем: «Эта история про антураж, а не про спортивное состязание»

15 Ноября 2024 • 20:07 Комментировать
РОССИЯ
5:0
Бруней
2-й тайм

Главный скаут «Краснодара» Максим Бузникин высказался о контрольном поединке между сборными России и Брунея.

Встреча в Краснодаре продолжается в эти минуты. По итогам первого тайма российская команда громит соперника со счетом 4:0.

Бузникин заявил, что приезд сборной России — праздник для Краснодара, так как здесь любят футбол.

— Я думаю, эта история про антураж, а не про какое-то спортивное состязание, — заявил Бузникин «ВсеПроСпорт» перед стартовым свистком. 

В первом тайме в составе сборной России отличились Евгений Морозов и Иван Обляков (дубль), а еще один мяч Бруней забил в свои ворота.

Подробная текстовая трансляция матча между Россией и Брунеем доступна на портале LiveResult.

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Сборная России Максим Бузникин сборная Брунея ещё теги

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РОССИЯ БРУНЕЙ
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