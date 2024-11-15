Бузникин — об игре с Брунеем: «Эта история про антураж, а не про спортивное состязание»

Главный скаут «Краснодара» Максим Бузникин высказался о контрольном поединке между сборными России и Брунея.

Встреча в Краснодаре продолжается в эти минуты. По итогам первого тайма российская команда громит соперника со счетом 4:0.

Бузникин заявил, что приезд сборной России — праздник для Краснодара, так как здесь любят футбол.

— Я думаю, эта история про антураж, а не про какое-то спортивное состязание, — заявил Бузникин «ВсеПроСпорт» перед стартовым свистком.

В первом тайме в составе сборной России отличились Евгений Морозов и Иван Обляков (дубль), а еще один мяч Бруней забил в свои ворота.

Подробная текстовая трансляция матча между Россией и Брунеем доступна на портале LiveResult.