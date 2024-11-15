Сборная России забила команде Брунея четыре безответных гола в первом тайме

Вечером пятницы проходит первый матч сборной России в рамках ноябрьского сбора. В нём подопечные Валерия Карпина противостоят команде Брунея. По итогу первого тайма хозяева ведут у гостей из Юго-Восточной Азии – 4:0.

Счёт уже на первой минуте открыл Иван Обляков. На седьмой минуте игры Нурихван Отман срезал мяч в ворота своей команды. На девятой минуте Евгений Морозов довёл преимущество россиян до разгромного. А на 28-й минуте Иван Обляков оформил дубль.

Напомним, что текстовую трансляцию этой встречи проводит наш портал. До повторения исторического рекорда российской сборной остаётся забить пять голов.