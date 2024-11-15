Обляков впервые в карьере оформил дубль за сборную России

Атакующий полузащитник ЦСКА Иван Обляков дважды отметился голами за сборную России в товарищеском матче с Брунеем.

В эти минуты продолжается контрольный поединок между Россией и Брунеем. К концовке первого тайма команда Валерия Карпина впереди со счетом 4:0.

26-летний Обляков стал автором первого гола, который был забит уже на первой минуте. Свой второй мяч хавбек ЦСКА забил на 28-й минуте.

Стоит добавить, что Обляков проводит 12 матч за сборную России. На текущий момент в его активе пять голов и два ассиста.

Следить за событиями игры между Россией и Брунеем можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.