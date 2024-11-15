Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о текущем товарищеском матче между сборными России и Брунея.

Позади полчаса игры. На данный момент подопечные Валерия Карпина громят соперника в Краснодаре со счетом 4:0.

— Нельзя это было делать, нельзя. При всем уважении, но не нужно играть вне футбол. Это безобразие, конечно, то, что я увидел на первых минутах, — сказал Мостовой на видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

Авторами забитых мячей стали Иван Обляков (дубль) и Евгений Морозов. Кроме того, был один автогол.

Прямая текстовая трансляция матча Россия – Бруней доступна по ссылке.