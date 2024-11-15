Сборная России забила три гола Брунею к десятой минуте

Сегодня, 15 ноября, сборная России проводит товарищеский матч против сборной Брунея. Встреча проходит на домашнем стадионе «Краснодара».

На данный момент подопечные Валерия Карпина громят соперника со счетом 3:0. Стоит сказать, что три мяча были забиты нашими футболистами уже к десятой минуте игры.

Авторами мячей стали атакующий полузащитник Иван Обляков и защитник команды Евгений Морозов. Еще один мяч забил в свои ворота игрок сборной Брунея.

Следить за всеми событиями в товарищеском матче Россия – Бруней можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.