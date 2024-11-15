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Самедов: «Лучше сборной России было бы сыграть со сборной легионеров РПЛ»

15 Ноября 2024 • 19:19 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов порассуждал о пятничном матче национальной сборной России против команды Брунея.

«Лучше было бы сыграть со сборной легионеров РПЛ. Наверное, технически это невозможно. Но было бы гораздо конкурентнее. И, наверное, гораздо полезнее», - цитирует Самедова «РБ Спорт».

Напомним, что матч Россия – Бруней в эти минуты проходит в Краснодаре. По итогу первых 10 минут россияне уже ведут с разгромным счётом у своих соперников – 3:0.

Текстовую трансляцию товарищеского матча во всех подробностях проводит наш портал.

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Сборная России Александр Самедов
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