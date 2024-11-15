Камоцци уверен, что Соболев вернётся в сборную России

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о карьере форварда «Зенита» Александра Соболева в сборной России.

По мнению специалиста, карьера Соболева в национальной команде еще не завершена.

— Сейчас у Александра не лучший период, поэтому его не вызвали, но он еще достаточно молод, чтобы сыграть за сборную России, — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

На счету 27-летнего Соболева 14 выходов на поле в футболке сборной России, шесть забитых мячей и три ассиста.

Последний раз Соболев вызывался в команду в ноябре 2023 года на матч с Кубой (8:0).

Сегодня, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина примут Бруней. Начало матча запланировано на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.