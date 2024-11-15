Волк рассказал, как попал в сборную России

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, что он делал во время получения приглашения в национальную сборную России.

«Тренер вратарей сборной Виталий Кафанов позвонил мне, когда я обедал. Был приятно удивлен. Затем согласовал момент моего выезда в сборную. Относительно сложный был выезд, но самое главное, что я приехал», - передаёт слова Волка телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Волк ранее никогда в карьере не вызывался в сборную России. Сейчас молодому вратарю 23 года, в сезоне за «Динамо» он сыграл в 18 матчах во всех турнирах. В них он пропустил всего лишь 16 голов, в шести встречах отстоял свои ворота без пропущенных голов.

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