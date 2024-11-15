Пруцев и Чалов — в стартовом составе сборной России на матч с Брунеем

Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на предстоящий товарищеский матч против сборной Брунея.

С первых минут главный тренер национальной команды Валерий Карпин решил выпустить на поле следующих футболистов: Лантратов (вр), Караваев, Пальцев, Морозов, Круговой, Пруцев, Черников, Кривцов, Обляков, Чалов, Мостовой.

Запасные: Агкацев (вр), Максименко (вр), Адамов, Осипенко, Миранчук, Глебов, Пиняев, Карпукас, Батраков, Тюкавин, Садулаев, Самошников, Мусаев, Горшков, Фомин.

Начало матча между Россией и Брунеем запланировано на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.