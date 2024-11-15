Черников выведет сборную России на матч с Брунеем с капитанской повязкой

Валерий Карпин выбрал капитана национальной сборной России по футболу на матч против сборной Брунея. Им стал Александр Черников, делится пресс-служба российской команды.

Что любопытно, хавбек – игрок «Краснодара», именно на домашнем стадионе «быков» россияне проводят товарищеский матч против брунейцев.

Напомним, что текстовую трансляцию первого из двух ноябрьских товарищеских матчей сборной России проведёт наш портал. До стартового свистка остаётся менее одного часа.

19 ноября, в грядущий понедельник сборную России ожидает матч в Волгограде против национальной сборной Сирии.