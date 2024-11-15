Корнеев: «Играть за сборную России — гордость для Алексея Миранчука»

Экс-игрок ЦСКА Игорь Корнеев высказался о решении полузащитника «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука, который прибыл в сборную России в разгар плей-офф МЛС.

«Это (решение) многое говорит о человеке, о его стремлении. Для Алексея играть за сборную России — гордость», — заявил Корнеев «Матч ТВ».

На счету 29-летнего Миранчука 45 матчей в футболке национальной команды, семь забитых мячей и семь результативных передач.

Уже сегодня, 15 ноября, сборная России проведет товарищеский матч против сборной Брунея. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.