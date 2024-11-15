Генич: «Пригласить Дзюбу на символический удар в матче с Брунеем – троллинг высшего уровня»

Футбольный комментатор Константин Генич порассуждал об Артёме Дзюбе, с которым несколько дней назад у него была словесная перепалка.

«Пригласить Дзюбу на символический удар перед стартом матча было бы троллингом высшего уровня. Сам его посыл, который он отправляет общественности и тренеру — «вызовите меня, мне нужно забить последний гол». Мне нравится, что Карпин реагирует с ухмылкой», - цитирует Генича телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба не против побить рекорд Александра Кержакова по голам в национальной сборной России. Однако на ноябрьский сбор 36-летнего форварда «Акрона» тренерский штаб сборной России не вызвал.

Сборные России и Брунея сыграют 15 ноября в Краснодаре. Текстовая трансляция игры – у нас на портале.

«Футбольная псина»: Генич резко ответил на критику Дзюбы