Впервые в истории: Эквадор отметился интересным достижением

В ночь с четверга на пятницу, если говорить о европейском времени, сборная Эквадора в рамках отбора на чемпионат мира – 2026 разгромила дома Боливию со счётом 4:0. Как следствие, серия эквадорцев без пропущенных голов в домашних играх отбора на мундиаль достигла пяти матчей. Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как мистер Чип, такую серию команда Эквадора выдала впервые в истории.

В рамках этой серии сборная Эквадора в отборе на чемпионат мира выдала такие результаты:

Эквадор – Колумбия 0:0;

Эквадор – Чили 1:0;

Эквадор – Перу 1:0;

Эквадор – Парагвай 0:0;

Эквадор – Боливия 4:0.