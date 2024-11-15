В РФС сообщили, сколько зрителей ждут на матче России и Брунея

Сборная России проведет товарищескую встречу против национальной команды Брунея на стадионе в Краснодаре. В службе коммуникаций РФС рассказали, какую посещаемость ожидают на предстоящей игре.

«Ожидаем, что на матче будут присутствовать более 30 000 зрителей», - сообщили «Спорт-Экспрессу» представители Российского футбольного союза.

Матч сборных России и Брунея состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 15 ноября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Последний спарринг подопечные Валерия Карпина провели в сентябре с Вьетнамом. Российская команда одержала победу со счетом 3:0.