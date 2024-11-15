Булатов: «Сборная России может и 18 голов забить»

Экс-игрок национальной команды России Виктор Булатов поделился мнением о предстоящей товарищеской встрече подопечных Валерия Карпина со сборной Брунея.

«Думаю, будет 10-12 голов. Зависит от настроя наших ребят, насколько они сочтут нужным забивать максимальное количество голов. Если такая задача будет стоять, то может и 15, и 18 голов быть», - передает слова Булатова Metaratings.ru.

Матч России против Брунея состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 15 ноября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Через несколько дней россияне сыграют еще один спарринг – против сирийцев. Игра пройдет в Волгограде 19 ноября.