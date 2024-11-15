Павлюченко дал прогноз на матч Россия - Бруней

Сборная России сыграет против национальной команды Брунея в товарищеском матче. Об этом спарринге поделился мнением бывший центрфорвард московского «Спартака» и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко.

«Не жду никакой борьбы. Россия выиграет с отрывом в счете. Так что верю тут в крупную победу России. Стоит поставить на выигрыш нашей сборной с форой (-9.5) мячей», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Матч сборных России и Брунея состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 15 ноября. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию игры проведет Liveresult.ru.