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Смородская: «Понимаю Карпина, ему незачем тешить тщеславие Дзюбы» эксклюзив

15 Ноября 2024 • 14:00 Комментировать
РОССИЯ
...
Бруней
Через 4 ч. 52 мин.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировала громкое интервью Артёма Дзюбы.

- Дзюба утверждает, что в «Локомотиве» его специально не выпускали на поле, чтобы не продлевать контракт. Вы ему верите?

- Мне трудно это комментировать. Я не находилась внутри клуба и не знаю всех деталей. С другой стороны, а зачем ему врать? Может быть, так и было на самом деле? Не знаю…

- Так, может быть, «Локо» все-таки стоило продлить контракт с Дзюбой?

- Клуб выбрал определенный вектор развития. «Локомотив» сделал ставку на молодых футболистов, и пока стратегия себя оправдывает. У команды Галактионова многое получается. Так что тут клуб можно понять.

- Почему у Дзюбы все кругом виноваты? Эмери, Карпин, Семак, Галактионов?

- Этому объяснения у меня, конечно, нет. Дзюбе надо искать причину в себе самом. А он этого делать не хочет. Естественно, каждый винит всех вокруг, но не себя…

- Дзюба - лучший нападающий России последних 15 лет?

- Ну… Не считаю его прямо лучшим из лучших. Но нападающий он хороший. С этим спорить сложно. Он всегда играл столба, малоподвижного, умел выбирать позицию в центре штрафной. В принципе, у него хорошо это получалось.

- Понимаете Карпина, который не хочет вызывать Дзюбу в сборную? Артём намерен превзойти Кержакова по количеству голов за национальную команду.

- Да я как-то скептически отношусь к этим рекордам, отметкам, пометкам… Зачем они нужны? Ничего они не добавляют и не убавляют в жизни футболиста. Зачем? Только немного потешить тщеславие Дзюбы? И все? Я не вижу в этом большого смысла. И тут я понимаю Карпина. Зачем ему это надо?

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- А сами собираетесь смотреть игру Россия - Бруней?

- Нет, не собираюсь.

Александр Сычёв

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Локомотив Москва Артём Дзюба Ольга Смородская ещё теги

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