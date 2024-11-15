Круговой - о матче России и Брунея: «Весь мир будет прикован к экранам телевизоров»

Фланговый защитник национальной команды России Данил Круговой оставил публикацию о предстоящем товарищеском поединке против сборной Брунея.

«Весь мир сегодня будет прикован к экранам телевизоров!» - говорится в публикации футболиста в социальных сетях.

Товарищеская встреча сборных России и Брунея состоится в пятницу, 15 ноября, на стадионе в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Следующий спарринг команда Валерия Карпина сыграет против сборной Сирии. Поединок пройдет 19 ноября на арене в Волгограде. В последнем матче россияне выиграли у Вьетнама (3:0).