Терёхин рассказал, сколько голов ждёт от России в матче с Брунеем

Экс-футболист столичного «Динамо» Олег Терёхин поделился мыслями касательно грядущего противостояния сборных России и Брунея.

«Буду присутствовать на этом матче. Это экзотика. Сборная России забьeт пять-шесть мячей. Если Бруней забьeт гол нашей сборной, то это будет смех!» - передает слова эксперта Legalbet.

Матч России против Брунея состоится сегодня, 15 ноября, на стадионе в Волгограде. Начало спарринга запланировано в 19:00 по московскому времени.

В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина на выезде встречались с Вьетнамом. Россия отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0.