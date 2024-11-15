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Терёхин рассказал, сколько голов ждёт от России в матче с Брунеем

15 Ноября 2024 • 13:30 Комментировать

Экс-футболист столичного «Динамо» Олег Терёхин поделился мыслями касательно грядущего противостояния сборных России и Брунея.

«Буду присутствовать на этом матче. Это экзотика. Сборная России забьeт пять-шесть мячей. Если Бруней забьeт гол нашей сборной, то это будет смех!» - передает слова эксперта Legalbet.

Матч России против Брунея состоится сегодня, 15 ноября, на стадионе в Волгограде. Начало спарринга запланировано в 19:00 по московскому времени.

В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина на выезде встречались с Вьетнамом. Россия отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Терёхин сборная Брунея ещё теги
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