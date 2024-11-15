Титов сделал прогноз на матч России и Брунея

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Брунея.

«В 15 мячей Россия может выиграть, если не будет жалеть. Пока и с (-9,5) неплохо оценивают. Тут уровень Сан-Марино, который мы обыгрывали 9:0, покажется куда более высоким», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Поединок сборных России и Брунея состоится в пятницу, 15 ноября, на стадионе в Краснодаре. Начало противостояния запланировано в 19:00 по московскому времени. 19 ноября российские сборники проведут спарринг против национальной команды Сирии. Встреча состоится на стадионе в Волгограде.