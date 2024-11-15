Агент ждёт дебюта Батракова в матче с Брунеем

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы 19-летнего хавбека «Локомотива» Алексея Батракова, дал комментарий в преддверии товарищеского матча сборных России и Брунея.

«Хочется, чтобы Алексей дебютировал сегодня за сборную России. Это огромное событие в жизни каждого футболиста. Думаю, Валерий Георгиевич держит в голове этот план», - передает слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Поединок между сборными России и Брунея пройдет на стадионе в Краснодаре сегодня, 15 ноября. Начало матча запланировано в 19:00 по московскому времени. На 19 ноября у подопечных Валерия Карпина запланирована игра против Сирии.