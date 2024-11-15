Провал Месси: нападающий получил одну из худших оценок в сборной Аргентины

В ночь с 14 на 15 ноября состоялся поединок отборочного раунда чемпионата мира – 2026 между сборными Аргентины и Парагвая. Встреча завершилась поражением «альбиселесте» со счетом 1:2.

В составе аргентинской сборной вышел на поле 37-летний нападающий Лионель Месси. Форвард получил за свое выступление одну из худших оценок в своей команде. Портал Goal оценил выступление аргентинца в 5 из 10 баллов.

Несмотря на поражение, сборная Аргентины с 22 набранными баллами продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Лионеля Скалони опережают идущую второй Колумбию на три очка.