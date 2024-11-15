Дьяков: «Сборная России может накидать 10-15 голов»

Экс-игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мыслями о предстоящем контрольном поединке между сборными России и Брунея.

«Россия может забить даже больше, чем Сан-Марино. У Брунея ещё и не все лучшие футболисты добрались! Никакой суперборьбы, сопротивления… Цели такой нет, но 10-15 могут накидать», - передает слова Дьякова «Чемпионат».

Сборная России примет национальную команду Брунея на стадионе в Краснодаре 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На 19 ноября у команды Валерия Карпина запланирован еще один спарринг. Противостоять россиянам будут футболисты из Сирии.