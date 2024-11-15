Тарханов: «Сборная России побьёт свой рекорд по крупным победам»

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Брунея.

«Можно ждать, что сборная России побьёт свой рекорд по крупным победам. Нужно выстроить так игру, чтобы забить как можно больше, мы должны обыгрывать Бруней с крупным счётом», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Товарищеская встреча между сборными России и Брунея состоится сегодня, 15 ноября, на стадионе в Краснодаре. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. В последнем контрольном матче подопечные Валерия Карпина на выезде разгромили Вьетнам со счетом 3:0.