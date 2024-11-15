Месси не сдержался и оскорбил судью в проигранном матче Аргентины

Минувшей ночью состоялся поединок отборочного этапа чемпионата мира – 2026 между сборными Парагвая и Аргентины. «Альбиселесте» потерпели поражение на выезде со счетом 1:2.

По ходу встречи звездный форвард Аргентины Лионель Месси оскорбил главного судью встречи за то, что тот не показал красную карточку одному из парагвайцев после фола.

«Ты обделался и не нравишься мне», - передает слова аргентинского футболиста RMC Sport.

В рамках следующего тура квалификационного этапа чемпионата мира – 2026 аргентинская сборная встретится с национальной командой Перу. Что касается парагвайцев, то их ждет поединок против Боливии.