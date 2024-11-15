Лаутаро Мартинес объяснил поражение Аргентины от Парагвая

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес ответил на вопросы журналистов после поражения в матче отбора на ЧМ-2026 против Парагвая (1:2).

Гол капитана миланского «Интера», забитый на 11-й минуте, не помог «альбиселесте» избежать поражения: парагвайцы отпраздновали волевую победу, ответив точными ударами на 19-й и 47-й минутах.

«Думаю, мы провели отличную игру в целом, нам удавалось контролировать мяч. Парагвай забил свои голы после двух наших ошибок. Мы должны лучше играть при стандартных положениях», – приводит журналист Гастон Эдуль комментарии Лаутаро Мартинеса.

20 ноября сборная Аргентины сыграет на своём поле против Перу.