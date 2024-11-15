Скалони прокомментировал поражение сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что думает о поражении в матче против Парагвая (1:2).

Действующие чемпионы мира вышли вперёд усилиями Лаутаро Мартинеса уже на 11-й минуте встречи, однако вскоре Антонио Санабрия сравнял счёт, а в начале второго тайма Омар Альдерете забил победный мяч хозяев поля.

«Я здесь не для того, чтобы критиковать своих игроков, а для того, чтобы поддерживать их. Мы знали, что нам предстоит тяжёлый матч. Наша команда хорошо провела первый тайм, но быстрый пропущенный гол после перерыва всё усложнил. Нужно поздравить соперника, который отлично защищался.

Не знаю, нашли ли наши оппоненты противоядие, но мы должны вернуться на победный путь. Важно никогда не сдаваться и полностью выкладываться», – приводит AlbicelesteTalk слова Скалони.