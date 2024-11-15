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Гол Лаутаро – пыль: Парагвай сковал Месси и победил Аргентину впервые за 8 лет

15 Ноября 2024 • 04:31 Комментировать
Парагвай
2:1
Аргентина
окончен

В полночь по московскому времени играла сборная Бразилии, а спустя два с половиной часа пришла пора начинать свой матч сборной Аргентины. «Альбиселесте» встречались на выезде в Асунсьоне с национальной командой Парагвая.

Протокол игры  
Парагвай2:1Аргентина
  11'Мартинес Лаутаро (0:1)
(1:1) Санабрия Антонио19'  
(2:1) Альдерете Омар47'  
Фернандес Роберто IIIВеласкес ГуставоГомес ГуставоАльдерете Омар  33'Алонсо ХуниорГомес Диего 72' (Питта Исидро ( 72'  84') Кубас Андрес  48'Бобадилья Дамиан 82' (Вильясанти Матиас ( 82') Альмирон Мигель 90' (Гамарра Алехандро ( 90') Энсисо Хулио 82' (Соса Рамон ( 82') Санабрия Антонио 72' (Ромеро Анхель ( 72')
Запасные: Арче АлексЭспинола ХуанКарлос Мигел КоронелАрзамендия СантьягоБальбуэна ФабианCesar OlmedoГаларса Матиас
Мартинес ЭмилианоМолина Науэль 78' (Монтьель Гонсало ( 78') Ромеро Кристиан 46' (Балерди Леонардо ( 46') Отаменди Николас  81'Тальяфико НиколасФернандес Энцо 77' (Паредес Леандро ( 77') Де Пауль РодригоМакаллистер Алексис 64' (Гарначо Алехандро ( 64') Месси ЛионельМартинес ЛаутароАльварес Хулиан 86' (Кастельянос Валентин ( 86')
Запасные: Медина ФакундоАльмада ТьягоБенитес ВальтерРульи ХеронимоЛо Чельсо ДжованиПаласиос ЭсекиэльПас Николас
15 ноября.
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В предыдущих трёх матчах у Аргентины была зафиксирована только одна победа – над Боливией. От Колумбии на том отрезке «бело-голубые» потерпели поражение, с Венесуэлой вничью сыграли. Это не мешало команде Лионеля Скалони лидировать в таблице КОНМЕБОЛ с отрывом.

Парагвай в предыдущих трёх турах квалификации набрал семь очков. Выигрыш у Бразилии, ничья с Эквадором и победа над Венесуэлой. Но фаворитом, естественно, смотрелась Аргентина – со скидкой на то, что в гостях играла. В рейтинге ФИФА команды разделяют 54 места. В отборочной таблице «гуарани» обитают в середине.

Насчёт Месси особых вопросов не было. «Интер Майами» завершил борьбу в МЛС на первой же стадии плей-офф. Значит, беречь Лионеля было уже ни к чему, и Лионель выпустил его в основном составе против Парагвая. В смысле, Скалони отрядил Месси в старт. Правда, поначалу тот не был особо заметен на поле.

Кто концентрировал на себе внимание? Энцо Фернандес, забросивший вперёд по зоне левого инсайда. Лаутаро Мартинес, отправивший мяч в дальний угол. И главный арбитр встречи, достаточно долго слушавший видеопомощников. В итоге было определено отсутствие офсайда у Лаутаро, и счёт открылся.

Но не было запаса прочности у «альбиселесте». И до их гола на паре угловых возникало брожение в штрафной площадке аргентинцев, и после. Диего Гомес подал стандарт слева – Густаво Гомес угодил головой в перекладину. Затем Веласкес навесил справа, а Санабрия через себя поразил левый угол. 1:1 – команды успели обменяться голами за треть часа.

Месси стал напоминать о себе не особо удачными действиями в созидании. Другое дело, что мог Лео посадить Альдерете не только на одну жёлтую карточку, но и на другую, однако пожалел главный арбитр встречи Омара. Ближе к концу первого тайма Альмирон добежал до чужой штрафной со своей половины, пробил в падении, мяч взмыл высоко после рикошета, и его забрал Эмилиано Мартинес.

Альдерете оправдал то, что остался на поле и удалён не был. Вскоре после перерыва парагвайцы заработали штрафной удар на левом полуфланге, Диего Гомес навесил в область правой штанги, и Альдерете головой отправил мяч в дальний угол (2:1). Хозяева вырвались вперёд в счёте, а у аргентинцев конструирование моментов сошло совсем на нет. Прервала тягомотину контратака «альбиселесте» в середине тайма, когда де Пауль выскочил чуть справа и пальнул гораздо выше.

Гарначо появился на замену и не сделал разницу. Кастельянос старался, но без толку, не попадал в створ этот парень. Месси набрасывал в руки Роберто Фернандеса. В целом Парагвай умело сдерживал Аргентину и добился победы с разницей в один мяч. Команда Густаво Альфаро знала своё дело, не дрожала и забрала три очка против «бело-голубых». «Гуарани» выиграли у «альбиселесте» первый раз за восемь лет. Колумбия догонит Аргентину по набранным очкам, если одержит победу новой ночью над Уругваем.

Кирилл Иванцов

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Сборная Аргентины Сборная Парагвая

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