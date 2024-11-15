Сборная Бразилии впервые в истории не смогла обыграть Венесуэлу в гостях

Сборные Венесуэлы и Бразилии сыграли вничью в матче отбора на чемпионат мира – 2026.

Рафинья Диас вывел «пентакампеонов» вперёд на 43-й минуте, на что хозяева поля ответили точным ударом Теласко Сеговии на 46-й. За всё оставшееся время голов забито не было. Таким образом, как отмечает Opta, Бразилии впервые в истории не удалось одолеть Венесуэлу в гостевом поединке. Каждый из десяти предыдущих матчей команд в родных для венесуэльцев стенах завершался победой «селесао».

Сборная Бразилии занимает третье место в турнирной таблице южноамериканского отборочного этапа с 17 набранными очками после 11 туров. Венесуэла – седьмая с 12 баллами.