Россия – Бруней: Кого Карпин бросит в стартовый состав

В товарищеском матче сборная России сыграет против сборной Брунея. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовый состав команды Валерия Карпина.

Россия: Агкацев (вр), Круговой, Осипенко, Пальцев, Адамов, Пруцев, Обляков, Мостовой, Батраков, Алексей Миранчук, Чалов.

Под вопросом участие в матче защитника Игоря Дивеева. Как сказал Валерий Карпин, у остальных игроков, пребывающих сейчас в стане сборной России, повреждений нет.

Для отечественной национальной команды это второй осенний матч. В сентябре сборная России выиграла у сборной Вьетнама (3:0), а встреча со сборной Таиланда не состоялся из-за шторма.

Бруней в сентябре-октябре провёл четыре матча. Он дважды победил Макао (3:0 и 1:0), потерпел поражение от Восточного Тимора (0:1), а также сыграл нулевую ничью с ним.

Сборная Брунея ни разу в своей истории не принимала участие в чемпионатах мира и Кубках Азии. Эта команда идёт на полторы сотни позиций ниже сборной России в рейтинге ФИФА.

Матч Россия – Бруней состоится сегодня, 15 ноября, на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19 часов. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по данной ссылке.

Представленный в этом материале состав является примерным. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов