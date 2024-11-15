Винисиус остаётся без голов в отборе на ЧМ-2026 – сегодня он не реализовал пенальти

Сборная Бразилии не смогла обыграть Венесуэлу в поединке отбора на чемпионат мира – 2026.

Единственным голом в составе «пентакампеонов» отметился Рафинья Диас, поразивший ворота в конце первого тайма. На 62-й минуте Винисиус Жуниор имел возможность вывести бразильцев вперёд, но не смог реализовать пенальти. В оставшееся время зрители голов так и не увидели – 1:1.

Звёздный форвард мадридского «Реала» не забил ни одного гола в шести матчах отборочного этапа ЧМ-2026. На его счету значится лишь одна результативная передача. Лучший бомбардир сборной Бразилии в квалификационном турнире – всё тот же Рафинья – стал автором четырёх голов и одного ассиста.