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Винисиус остаётся без голов в отборе на ЧМ-2026 – сегодня он не реализовал пенальти

15 Ноября 2024 • 02:19 Комментировать
Венесуэла
1:1
Бразилия

Сборная Бразилии не смогла обыграть Венесуэлу в поединке отбора на чемпионат мира – 2026.

Единственным голом в составе «пентакампеонов» отметился Рафинья Диас, поразивший ворота в конце первого тайма. На 62-й минуте Винисиус Жуниор имел возможность вывести бразильцев вперёд, но не смог реализовать пенальти. В оставшееся время зрители голов так и не увидели – 1:1.

Звёздный форвард мадридского «Реала» не забил ни одного гола в шести матчах отборочного этапа ЧМ-2026. На его счету значится лишь одна результативная передача. Лучший бомбардир сборной Бразилии в квалификационном турнире – всё тот же Рафинья – стал автором четырёх голов и одного ассиста.

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