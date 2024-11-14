Горшков рассказал, почему любит приезжать в сборную России

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Горшков рассказал о том, почему любит приезжать в расположение сборной России.

«Атмосфера. Это главная команда России, каждый мальчишка мечтает сюда попасть. Здесь собирают лучших футболистов страны на данный момент. Всегда приятно приезжать в сборную России», - делится Горшков с телеканалом «Матч ТВ».

15 ноября в грядущую пятницу сборная России в Краснодаре сыграет против сборной Брунея. 19 ноября россиян ожидает матч в Волгограде против команды Сирии. Текстовые трансляции обоих поединков проведёт наш портал.