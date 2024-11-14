Президент «Урала» объяснил, почему матч Россия – Бруней ему не интересен

Григорий Иванов, который занимает должность президента «Урала», высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Брунея. По словам Иванова, он даже не собирается смотреть эту игру.

«Неинтересно, когда приезжает такая команда и ещё не привозит 6 основных игроков. Думаю, можно было найти другой спарринг, может, со второй сборной. Вызвать на сборы 40 человек, чтобы сыграть между собой хороший спарринг», - цитирует Иванова «РБ Спорт».

Сборные России и Брунея сыграют в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит 15 ноября в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что вторым соперником сборной России в ноябре станет сборная Сирии. Эта игра пройдёт 19 ноября.