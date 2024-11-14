Смородская: «Жаль Карпина»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала пост президента «Локомотива», высказалась насчёт ближайшего соперника сборной России. В пятницу вечером команда Валерия Карпина в Краснодаре проведёт домашний матч против Брунея.

«Бруней – не соперник для сборной России. Это команда несерьёзного уровня. Жаль Карпина, потому что ему, наверное, хотелось бы проверить уровень сборной в мачте с более достойным соперником», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Добавим, что сборная России в этом месяце проведёт два товарищеских матча. После Брунея соперником команды Валерия Карпина будет сборная Сирии. Эта игра пройдёт в Волгограде во вторник, 18 ноября.

В условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России может проводить только товарищеские матчи.