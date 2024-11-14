Названы арбитры матча сборных России и Брунея

Бригада арбитров из Узбекистана во главе с Рустамом Лутфуллиным обслужат матч национальных сборных России и Брунея. Об этом сообщает интернет-портал РФС.

Ассистентом главного арбитра будут Санжар Шаюсупов и Алишер Усманов. Резервный арбитр - россиянин Павел Шадыханов.

Лутфуллину 33 года, он назначается на матчи чемпионата и Кубка Узбекистана. Также у рефери есть опыт работы на международных матчах.

Игра сборных России и Брунея пройдёт в пятницу, 15 ноября. Местом действия станет домашний стадион ФК «Краснодар». Это будет первая игра российской сборной в рамках ноябрьского сбора.