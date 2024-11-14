Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Карпин назвал главный вывод 2024 года

14 Ноября 2024 • 19:46 Комментировать
РОССИЯ
...
Бруней
Через 22 ч. 47 мин.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о работе с футболистами в условиях международных санкций. Как известно, российская национальная команда сейчас может проводить только товарищеские матчи.

По словам Карпина, его радует то, что футболисты даже в нынешних реалиях приезжают в сборную и выкладываются.

«Ни одной претензии к футболистам по самоотдаче и желанию – не было, даже при том, что это товарищеские матчи, и пока непонятно, когда нас вернут, и куда мы готовимся. Это самый главный вывод этого года и это очень радует», - цитирует Карпина Sport24.

Впереди у сборной России два товарищеских матча: 15 ноября команда Валерия Карпина сыграет в Краснодаре против Брунея, а 19 ноября – в Волгограде против Сирии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России

Новости по матчу

Сегодня, 14 Ноября
19:46
Карпин назвал главный вывод 2024 года
19:45
Радченко: Думаю, что матч сборной России с Брунеем будет в одну калитку
18:58
Пономарёв: «Игра с Брунеем – большая ошибка РФС»
18:40
Смородская предположила, сколько голов сборная России забьёт Брунею 1
18:24
Карпин не раскрыл имя капитана сборной России
18:18
Карпин отреагировал на новости о составе сборной Брунея
18:16
Агкацев: «Давно мечтал о дебюте за сборную России»
18:15
Пименов надеется, что сборная России поставит новый рекорд по голам в игре с Брунеем
17:56
Карпин ответил, сможет ли Дивеев сыграть с Брунеем
17:52
Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову
14:49
«У многих есть свои дела»: В Брунее ответили, почему основные игроки не приехали на матч с Россией
11:01
Ставка и прогноз на точный счёт товарищеского матча Россия — Бруней — 15 ноября 2024
13 Ноября
20:31
Сёмин высказался о предстоящих матчах сборной России
18:43
Газзаев: «Сборная России должна жить»
18:18
Ловчев — о Дзюбе: «Сборная России нужна не для того, чтобы кто то рекорды устанавливал»
17:55
Мостовой: «Россия должна забить Брунею 10 голов»
12 Ноября
20:31
Карпин ответил на вопрос об отсутствии Баринова в сборной России
19:19
Кафанов рассказал, отказывался ли кто-то из вратарей приезжать в сборную России
18:50
Карпин назвал задачу сборной России в матче с Брунеем
18:33
Карпин не исключил, что Дуглас Сантос может быть вызван в сборную России
18:23
Карпин — о Дзюбе: Сборная России существует не для рекордов
18:08
Садулаев предположил, что сборная России побьёт рекорд по голам в игре с Брунеем
11 Ноября
19:19
Сборная России провела первую тренировку на сборе
15:39
Баринов не поедет в сборную России
12:51
Бывший игрок «Кубани» высказался о матче Россия – Бруней в Краснодаре
10 Ноября
20:50
Дивеев получил травму
11:44
Прощальный матч Дзюбы: Заслужил ли его Артём 3
09 Ноября
21:24
Колосков: Карпин был и остаётся профессионалом даже перед матчами с Брунеем и Сирией
19:50
«Дверь сборной я для себя закрыл» — Ненахов
15:41
В Госдуме поделились ожиданиями от сборной России
08 Ноября
18:35
Кирьяков: «Матч с Аргентиной стал бы глотком свежего воздуха для нашей сборной» 2
18:05
Гордеев: «У меня нет ажиотажа по поводу игр с Брунеем и Сирией, но интересно посмотреть, не застоялась ли наша сборная» 1
16:35
Колосков отреагировал за заявление Дзюбы о сборной России
13:46
Пономарёв: «Я же не идиот, чтобы смотреть игру с Брунеем, Дзюба в сборной - клоунада» 1
12:11
Пономарёв: «Я же не идиот, чтобы смотреть игру с Брунеем. Дзюба в сборной? Это клоунада» 1
07 Ноября
22:37
Руслан Нигматуллин: «Может, ещё Кержакова вызвать в сборную?»
20:07
Таранов объяснил, почему Карпин вызвал Чалова в сборную России
18:53
Бышовец отреагировал на вызов Чалова в сборную России
17:53
Агент высказался о непопадании Головина в состав сборной России на ноябрьские матчи
17:44
Карпин высказался о вызове в сборную России Алексея Миранчука
17:38
Карпин объяснил, почему не вызвал Головина в сборную России
17:27
Батраков и Чалов — в окончательном составе сборной России, Головин вне списка
12:40
Булыкин: «Вызов Дзюбы в сборную будет выглядеть не совсем красиво с футбольной точки зрения»
11:40
Тарханов: «Дзюбе надо дать шанс побить рекорд Кержакова, он много сделал для нашей сборной»
06 Ноября
19:34
Силкин: «Дзюбы в сборной не будет, пока Карпин её тренирует»
18:13
Тикнизян поддержал идею товарищеского матча между сборными России и Армении
16:51
Колыванов поддержал возможный вызов Дзюбы в сборную России
05 Ноября
17:22
Нигматуллин: У вратарей будет немного нагрузки в ближайших матчах сборной России
04 Ноября
13:00
Что из себя представляет Бруней, и что общего у него и сборной России 2
31 Октября
16:28
В РФС отреагировали на информацию о планах Брунея отправить в Россию второй состав 1
25 Октября
17:11
Дюков объяснил, почему сборная России примет команду Брунея в Краснодаре
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОССИЯ БРУНЕЙ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха Дзюба назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» больше, чем Родри и Винисиус 19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры «Эль класико» легенд пройдёт в Японии – названа дата и имена звёзд Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» Месси сделал заявление и раскрыл планы на будущее Месси выбрал команду до 2026 года Аморим выбрал ключевого игрока после прихода в «Манчестер Юнайтед» Роналду: «Если смогу забить 1000 голов – хорошо, если нет – больше меня тоже никто не забил»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 У Мбаппе есть претензия к Анчелотти
Спортивные новости
Корешков спрогнозировал, сколько раундов будет длиться бой Шары Буллета и Пейджа на турнире UFC в Саудовской Аравии Экс-игрок СКА Рыбин высказался о провальной игре «Амура» в этом сезоне в КХЛ «Один на подлёте, другой на излёте»: Тактаров высказался о предстоящем поединке Буллет — Пейдж Туменов поделился ожиданиями от боя между Шарой Буллетом и Пейджем «Вашингтон» в овертайме уступил «Торонто», Овечкин отметился ассистом Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Ноября
19:46 · Чемпионат мира 2026
Карпин назвал главный вывод 2024 года
19:45 · Чемпионат мира 2026
Радченко: Думаю, что матч сборной России с Брунеем будет в одну калитку
18:58 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв: «Игра с Брунеем – большая ошибка РФС»
18:40 · Чемпионат мира 2026
Смородская предположила, сколько голов сборная России забьёт Брунею 1
18:24 · Чемпионат мира 2026
Карпин не раскрыл имя капитана сборной России
18:18 · Чемпионат мира 2026
Карпин отреагировал на новости о составе сборной Брунея
18:16 · Чемпионат мира 2026
Агкацев: «Давно мечтал о дебюте за сборную России»
18:15 · Чемпионат мира 2026
Пименов надеется, что сборная России поставит новый рекорд по голам в игре с Брунеем
17:56 · Чемпионат мира 2026
Карпин ответил, сможет ли Дивеев сыграть с Брунеем
17:52 · Россия. Премьер-лига
Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову
17:05 · Чемпионат мира 2026
Игрокам сборной Сирии пока не удалось погулять по Волгограду
16:48 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Ростова» травмировался после дубля в сборной Ирана
16:48 · Чемпионат мира 2026
Алексей Миранчук тренируется в общей группе сборной России
14:49 · Чемпионат мира 2026
«У многих есть свои дела»: В Брунее ответили, почему основные игроки не приехали на матч с Россией
14:30 · Чемпионат мира 2026
Гаджиев - о матче России и Брунея: «Для нашей сборной лучше играть дома»
14:04 · Чемпионат мира 2026
На матч Россия - Бруней продано более 31 тысячи билетов
12:27 · Чемпионат мира 2026
Онопко: «Аналитики сборной России давно разбирают команду Брунея»
11:55 · Чемпионат мира 2026
Соловьёв - о матче сборной России: «Брунейцев покормят, оденут, подарят бутсы»
11:00 · Чемпионат мира 2026
Хлестов: «Не считаю, что матчем с Брунеем мы унижаем себя»
09:20 · Чемпионат мира 2026
В сборной России отреагировали на проблемы с составом у Брунея
13 Ноября
20:31 · Чемпионат мира 2026
Сёмин высказался о предстоящих матчах сборной России
20:26 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв назвал число мячей от сборной России в ворота команды Брунея 1
18:43 · Чемпионат мира 2026
Газзаев: «Сборная России должна жить»
18:30 · Чемпионат мира 2026
Сборная Брунея прибыла в Краснодар
18:18 · Чемпионат мира 2026
Ловчев — о Дзюбе: «Сборная России нужна не для того, чтобы кто то рекорды устанавливал»
Все новости