Карпин назвал главный вывод 2024 года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о работе с футболистами в условиях международных санкций. Как известно, российская национальная команда сейчас может проводить только товарищеские матчи.

По словам Карпина, его радует то, что футболисты даже в нынешних реалиях приезжают в сборную и выкладываются.

«Ни одной претензии к футболистам по самоотдаче и желанию – не было, даже при том, что это товарищеские матчи, и пока непонятно, когда нас вернут, и куда мы готовимся. Это самый главный вывод этого года и это очень радует», - цитирует Карпина Sport24.

Впереди у сборной России два товарищеских матча: 15 ноября команда Валерия Карпина сыграет в Краснодаре против Брунея, а 19 ноября – в Волгограде против Сирии.