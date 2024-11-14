Радченко: Думаю, что матч сборной России с Брунеем будет в одну калитку

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем контрольном поединке между сборными России и Брунея.

«Будет ли матч в одну калитку? Думаю, да. Посмотрим, с каким счетом наша сборная выиграет этот матч, конечно, преимущество будет большим», — приводит слова Радченко Metaratings.

Товарищеская встреча между сборной России и национальной командой Брунея состоится завтра, 15 ноября. Игра между командами должна будет стартовать в 19:00 по мск.

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