Пономарёв: «Игра с Брунеем – большая ошибка РФС»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв вновь высказался о товарищеском матче с одной из слабейших сборных АФК, сборной Брунея.

«Какая разница: превзойдут они или не превзойдут результат с Кубой (8:0)? Какой смысл играть с этой командой? Ни в какие ворота не лезет перед каким-то Брунеем унижаться. Даже нормальную команду не хотят привезти. Должны бразильцы с нами сыграть, ё-маё! Я даже смотреть не буду этот матч. Игра с Брунеем – большая ошибка РФС», - сказал Пономарёв для «ВсеПроСпорт».

Напомним, игра Россия – Бруней пройдёт 15 ноября в Краснодаре на арене одноимённого футбольного клуба. Текстовую трансляцию матча будет проводить наш портал.