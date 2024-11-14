Смородская предположила, сколько голов сборная России забьёт Брунею

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящем контрольном поединке между сборными России и Брунея.

«Сколько сборная России сможет забить в ворота Брунея? Ну, думаю, что 5, не больше. Больше вряд ли», — приводит слова Смородской «ВсеПроСпорт».

Смородская считает, что данный матч трудно будет назвать футболом и, наверное, игра будет похожа на прошлогоднюю встречу с Кубой.

Напомним, в ноябре 2023 года сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0. Поединок проходил в Волгограде.

Товарищеский матч Россия – Бруней состоится 15 ноября. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи, начало события — в 19:00 по мск.