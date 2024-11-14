Карпин не раскрыл имя капитана сборной России

Сборная России готовится к пятничному товарищескому мачту против Брунея. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин не стал раскрывать имя капитана на ближайшую игру.

«Завтра увидите», - ответил Карпин.

Матч сборных России и Брунея пройдёт в Краснодаре. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Игра начнётся 15 ноября в 19:00 по московскому времени.

Добавим, что в ноябре сборная России проведёт две товарищеские игры. Во вторник, 19 ноября, команда Валерия Карпина будет принимать Сирию в Волгограде.