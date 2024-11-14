Карпин отреагировал на новости о составе сборной Брунея

Сборная Брунея приехала на товарищеский матч против России не в полностью основном составе. Комментарий на этот счёт дал главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

«Ничего сверхъестественного. У нас тоже были дебютанты за эти два года. У нас тоже не все приехали – нет Сафонова, нет Головина. Даже если бы Бруней приехал основой, у нас была бы задача много забить и не пропустить», - сказал Карпин журналистам.

Матч сборных России и Брунея пройдёт в пятницу, 15 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.