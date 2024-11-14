Агкацев: «Давно мечтал о дебюте за сборную России»

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Акгацев высказался о грядущем матче национальной российской команды против сборной Брунея.

«Большая радость быть тут, давно мечтал о дебюте. С нетерпением жду этот матч на родном стадионе. Уверен, что завтра нас ждёт футбольный праздник», - делится Агкацев с телеканалом «Матч ТВ».

Как добавил вратарь, ему не важен уровень соперника, так как надо выходить на поле и играть на максимум.

Напомним, что сборные России и Брунея проведут очную встречу 15 ноября, это грядущая пятница. Местом её проведения станет домашний стадион ФК «Краснодар» в одноимённом городе.