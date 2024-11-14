Пименов надеется, что сборная России поставит новый рекорд по голам в игре с Брунеем

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался о предстоящем контрольном поединке между сборными России и Брунея.

— Надеюсь, что сборная России в товарищеском матче с Брунеем сможет побить свой рекорд по крупным победам, — приводит слова Пименова «Чемпионат».

Напомним, самая крупная победа в истории сборной России состоялась в июне 2019 года, когда был разгромлен Сан-Марино со счетом 9:0.

Встреча между сборными России и Брунея пройдет в Краснодаре уже завтра, 15 ноября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.

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